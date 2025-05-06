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ليلة الحلم الكبير.. جماهير الإنتر تزحف إلى "جوسيبي مياتزا" قبل موقعة برشلونة

10:19 م الثلاثاء 06 مايو 2025
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    جماهير انترميلان
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    جماهير انترميلان
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    جماهير انترميلان
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    جماهير انترميلان
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كتب - محمد عبد السلام:
شهد محيط ملعب "جوسيبي مياتزا" في مدينة ميلانو توافدًا جماهيريًا كثيفًا قبل ساعات من انطلاق مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بين إنتر ميلان وبرشلونة.
وامتلأت الساحات المحيطة بالملعب بعشرات الآلاف من مشجعي الإنتر، الذين التفّوا حول حافلة الفريق عند وصولها إلى الملعب، في مشهد تشتعل الشماريخ ورفع الأعلام والتيشيرتات الزرقاء، تعبيرًا عن دعمهم الكبير للفريق في هذه المواجهة المرتقبة.
ومن المقرر أن تنطلق المباراة مساء اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة.

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جماهير انترميلان انتر ميلان برشلونة
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