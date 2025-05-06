بعد فوز زامبيا.. موقف منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما

كتبت-هند عواد:

فاز منتخب زامبيا للشباب على تنزانيا، بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة الرابعة من المجموعة الأولى بكأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما.

ويعتبر هدف زامبيا اليوم هو الأول في البطولة بعد التعادل مع سيراليون ومصر في الجولتين السابقتين.

ووصل رصيد منتخب زامبيا إلى النقطة الخامسة في المركز الثالث (مباراة سيراليون وجنوب أفريقيا المقامة حاليا)، ليتراجع منتخب مصر إلى المركز الرابع برصيد 4 نقاط.

ويواجه منتخب مصر نظيره تنزانيا متذيل المجموعة دون أي نقاط، في الجولة الأخيرة من المسابقة، فيما يلتقي منتخب جنوب أفريقيا نظيره زامبيا.

وأصبح موقف منتخب مصر صعبا في المجوعة، إذ يتأهل إلى ربع النهائي المركزين الأول والثاني، وإذا انتهت مباراة جنوب أفريقيا وسيراليون بالنتيجة الحالية (فوز جنوب أفريقيا بهدف نظيف)، يحتل سيراليون الصدارة.

وهكذا يحتاج منتخب مصر للفوز في المباراة المقبلة، ليصل إلى النقطة السابعة، مع هزيمة جنوب أفريقيا من زامبيا، أو التعادل بينهما بشرط أن يكون فارق الأهداف في صالح الفراعنة.

ترتيب مجموعة مصر

سيراليون – 7 نقاط

جنوب أفريقيا – 6 نقاط

زامبيا – 5 نقاط

مصر – 4 نقاط

تنزانيا – 0 نقاط

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