متابعة - محمد القرش:

يحل برشلونة ضيفا ثقيلا على إنتر ميلان اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي 3-3 على ملعب مونتجويك الأولمبي.

تشكيل برشلونة

حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: جارسيا - كوبارسي - مارتينيز - جيرارد مارتن.

خط الوسط: دي يونج - بيدري - داني أولمو.

خط الهجوم: لامين يامال - رافينيا - فيران توريس.

تشكيل إنتر ميلان

حارس المرمى: سومر.

خط الدفاع: بيسيك - أتشيربي - باستوني.

خط الوسط: دومفريس - باريلا - تشالهان أوغلو - مختاريان - ديماركو.

خط الهجوم: مارتينيز - تورام.

ومن المقرر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر على استاد سان سيرو.

ملخص مباراة برشلونة وإنتر ميلان

بداية المباراة

عرضية من رافينيا لكن دفاع إنتر ميلان يتصدى لها في الدقيقة 6

مرور 15 دقيقة ومازال التعادل السلبي قائم

لاوتارو مارتينيز يسجل الهدف الاول لإنتر ميلان في الدقيقة 21

GOAL!@Inter lead on the night ⚫️🔵 Denzel Dumfries puts it on a plate for Lautaro Martínez and it's now 4-3 on aggregate!#beINUCL #InterBarça #UCL pic.twitter.com/xATqEqoNtn — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) May 6, 2025

تسديدة من بيدري لكن بعيدة تماما عن المرمى في الدقيقة 30

تسديدة قوية من مخيتاريان مرت بجوار القائم الأيمن بقليل في الدقيقة 38

هاكان أوغلو يسجل هدف إنتر ميلان الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 45

انتهاء الشوط الأول بتقدم الإنتر بثنائية دون رد

بداية الشوط الثاني

إنتر ميلان يسجل الهدف الثالث لكن يُلغى بداعي التسلل

إريك جارسيا يسجل هدف برشلونة الأول في الدقيقة 54

داني ألمو يسجل هدف تعادل برشلونة في الدقيقة 60

لامين يامال يحصل على خطأ من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 68

تسديدة قوية من لامين يامال ولكن سومر يتصدى لها في الدقيقة 79

رافينا يسجل هدف برشلونة الثالث في الدقيقة 87

حكم اللقاء يحتسب 5 دقائق وقت بدلا من ضائع

أتشيربي يسجل هدف التعادل لإنتر ميلان في الدقيقة 90+3

انتهاء وقت المباراة الأصلي، واللجوء إلى الأشواط الإضافية

بداية شوط المباراة الإضافي الأول

دافيد فراتيسي يسجل الهدف الرابع لإنتر ميلان في الدقيقة 99

حكم المباراة يحتسب 3 دقائق وقت بدلا من ضائع

انتهاء شوط المباراة الإضافي الأول

بداية الشوط الإضافي الثاني