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تشكيل إنتر ميلان لمواجهة برشلونة في إياب دوري أبطال أوروبا

09:10 م الثلاثاء 06 مايو 2025

تشكيل إنتر ميلان لمواجهة برشلونة في إياب دوري أبطا

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كتب - محمد عبد السلام:
أعلن الإيطالي سيموني إنزاجي المدير الفني لنادي إنتر ميلان التشكيل الرسمي لمواجهة برشلونة في إياب دوري أبطال أوروبا.
ومن المقرر بدء المباراة اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة العاشرة مساء، بتوقيت القاهرة.
وجاء تشكيل إنتر ميلان كالتالي:
حارس المرمى: سومر
خط الدفاع: بيسيك - أتشيربي - باستوني
خط الوسط: دومفريس - باريلا - تشالهان أوغلو - مختاريان - ديماركو
خط الهجوم: مارتينيز - تورام

ومع الذكر انتهت مباراة الذهاب على ملعب برشلونة لويس كومبانيس بالتعادل الإيجابي 3-3.

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سيموني إنزاجي برشلونة دوري أبطال أوروبا إنتر ميلان
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