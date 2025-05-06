رغم انتهاء عقده.. لماذا سيطلب ليفربول المال من ريال مدريد في صفقة أرنولد؟

كتب - محمد القرش:

أعلن النجم الإنجليزي، ترينت ألكسندر أرنولد، رحيله عن ليفربول بنهاية موسم 2024/25 الجاري حيث ينتهي تعاقده، وكشفت العديد من التقارير الصحفية أن وجهة اللاعب ستكون ريال مدريد.

ويأمل ريال مدريد في الحصول على خدمات لاعب ليفربول مبكرًا ليتمكن الظهير الأيمن من المشاركة مع الفريق في كأس العالم للأندية المقبل والذي يقام في شهر يونيو.

لماذا يدفع ريال مدريد المال في أرنولد؟

ووفقا لشبكة "بي بي سي" البريطانية، فإن ريال مدريد تواصل مع ليفربول بهدف التفاوض على صفقة من أجل فسخ عقد أرنولد قبل غلق نافذة الانتقالات الخاصة بكأس العالم "10 يونيو".

ويضيف التقرير أن العملاق الإسباني يفكر في تقديم رسوم تبلغ مليون يورو (850 ألف جنيه إسترليني) للتوقيع مع اللاعب صاحب الـ26 عاما مبكرًا.

وأكد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أن فترة انتقالات أولية قصيرة ستُفتح من 1 إلى 10 يونيو، مما يتيح للفرق المشاركة في كأس العالم للأندية فرصةً لتعزيز صفوفها قبل انطلاق البطولة.

موسم الدوري الإنجليزي يهدد مشاركة أرنولد في كأس العالم

وينتهي عقد اللاعب الإنجليزي بنهاية موسم الدوري الإنجليزي المقرر له 30 يونيو، أي بعد إغلاق فترة الانتقالات المخصصة لبطولة كأس العالم للأندية.

واختتمت الشبكة تقريرها أنه من المتوقع مطالبة ليفربول مبلغ أعلى، تحديدا أن الفريق الملكي سيحصل على الكثير من العوائد في مونديال الأندية.