من اليونايتد.. الهلال السعودي يحدد بديل محمد صلاح قبل كأس العالم

كتب - محمد القرش:

يخطط نادي الهلال السعودي لخطف نجم فريق مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقا لموقع "GIVEMESPORT" فإن الهلال وضع برونو فرنانديز ضمن أبرز أهدافه في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال الموقع أن الفريق السعودي سيتخذ تلك الخطوة بعد أن حافظ على ميزانيته الأساسية، عقب فشله في ضم محمد صلاح الذي جدد تعاقده مع ليفربول لمدة موسمين.

وأوضح أن هذا يعني توافر ما لا يقل عن 510 ملايين جنيه إسترليني لإنفاقها على صفقة كبيرة، حيث أن هذه هي الرواتب (170 مليون جنيه إسترليني سنويًا) التي خُصصت لصلاح خلال عقده المقترح لمدة ثلاث سنوات.

واختتم الموقع أن الهلال حريص ضم النجم البرتغالي قبل انطلاق كأس العالم للأندية في يونيو.

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