لم يحققه سوي جوارديولا.. هانز فليك يقترب من معادلة إنجاز تاريخي

كتب- محمد عبدالهادي:

يبحث المدرب الألماني هانز فليك المدير الفني لفريق برشلونة عن تحقيق إنجاز نادر في تاريخ كرة القدم لم يسبق أن حققه سوي المدرب الإسباني بيب جوارديولا.

ونجح فليك منذ أيام قيادة برشلونة للتويج ببطولة كأس ملك إسبانيا، ويتطلع لرفع رصيده من البطولات عبر مباراتين هامتين أمام إنتر ميلان وريال مدريد، والتي قد تضعه على مقربة من تحقيق بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الإسبانى.

برشلونة يستعد لملاقاة إنتر ميلان اليوم الثلاثاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب سان سيرو في ميلانو وفي حال تحقيق نتيجة ايجابية سيتأهل للمباراة النهائية ويكون على بعد 90 دقيقة من حسم اللقب.

وبعدها بأيام سيواجه برشلونة غريمه التقليدي ريال مدريد في الجولة 35 من الدوري الإسباني وفي حال حقق على ريال مدريد في الكلاسيكو، سيضع البارسا قدمًا على منصة التتويج بلقب الدوري الإسباني.

تأمل جماهير برشلونة أن ينجح المدرب فليك في تحقيق الفوز في هاتين المباراتين، مما سيجعله يقترب من معادلة إنجاز المدرب بيب جوارديولا ويتوج بالثلاثية.

يُذكر أن جوارديولا هو المدرب الوحيد في تاريخ كرة القدم الذي حقق الثلاثية التاريخية مع ناديين مختلفين، حيث حققها مع برشلونة في 2009، ثم مع مانشستر سيتي في 2023.

من جانب آخر، كان فليك قد حقق الثلاثية مع بايرن ميونخ في 2020، ويأمل الآن في تكرار هذا الإنجاز مع برشلونة في 2025.