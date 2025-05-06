برشلونة يتحرك لتأمين لامين يامال عند بلوغ الـ18 عامًا.. ما القصة؟

كتب- محمد عبدالهادي:

اقترب نادي برشلونة الإسباني من تجديد عقد نجمه الصاعد لامين يامال، وذلك بعقد طويل الأمد يمتد حتى عام 2030، في خطوة تهدف إلى تأمين استمراره ضمن المشروع المستقبلي للفريق.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو أن إدارة النادي توصلت إلى اتفاق شبه نهائي مع وكيل أعمال اللاعب، خورخي مينديش، على جميع بنود العقد، على أن يتم التوقيع الرسمي فور بلوغ يامال سن الـ18 في 13 يوليو المقبل، وهو السن القانوني لتوقيع العقود الطويلة في إسبانيا.

ويُعد لامين يامال أحد ألمع المواهب التي تخرجت من أكاديمية "لا ماسيا"، وقد نجح في تثبيت مكانته ضمن الفريق الأول بفضل مستوياته اللافتة خلال الموسمين الماضيين، رغم صغر سنه، ما جعله عنصرًا أساسيًا في خط الهجوم.

وبحسب صحيفة سبورت، فإن العقد الجديد يمنح الجناح الشاب امتيازات مالية وفنية تتناسب مع قيمته المتصاعدة، فيما وصفت صحيفة ماركا الصفقة بـ"العقد المذهل"، في إشارة إلى حجم الرهان عليه من قبل الإدارة الفنية.

ويملك يامال سجلًا مميزًا في بداياته مع برشلونة، إذ خاض 100 مباراة رسمية، سجل خلالها 22 هدفًا، وقدم 33 تمريرة حاسمة، وأسهم في 71 انتصارًا للفريق الكتالوني.