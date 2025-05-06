لعنة المونديال.. 5 أندية عربية تقيل مدربيها قبل كأس العالم للأندية

كتب- محمد عبدالهادي:

رغم اقتراب انطلاق النسخة الأولى من كأس العالم للأندية بنظامها الجديد في الولايات المتحدة الشهر المقبل، تعيش الأندية العربية المشاركة حالة من عدم الاستقرار الفني، بعد أن أطاحت جميعها بمدربيها خلال الشهور الأخيرة.

وتشارك 5 أندية عربية في البطولة المرتقبة، هي: الهلال السعودي والعين الإماراتي من قارة آسيا، والأهلي المصري والترجي التونسي والوداد المغربي من إفريقيا.

ورغم أهمية الحدث، إلا أن هذه الأندية قررت دخول البطولة بدون استقرار فني، في مشهد نادر الحدوث، وكأن "لعنة المونديال" أصابت مقاعد المديرين الفنيين.

وفيما يلي يقدم "مصراوي"، التسلسل الزمني لحالات الإقالة التي ضربت الفرق العربية المشاركة، من الأحدث إلى الأقدم:

4 فبراير: العين الإماراتي يُقيل المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم بعد أقل من 3 أشهر في المنصب، عقب توليه المهمة خلفًا للأرجنتيني هيرنان كريسبو في نوفمبر 2024،وتعاقد النادي مع الصربي فلاديمير إيفيتش في نفس الشهر.

17 مارس: الترجي التونسي يطيح بالمدرب الروماني لورينسيو ريجيكامب ويُعين ماهر الكنزاري بديلًا له.

24 أبريل: الوداد المغربي يُقيل الجنوب إفريقي رولاني موكوينا، ويمنحه عطلة لحين حسم ملف الشرط الجزائي، بينما تسلم المدرب أمين بنهاشم المسؤولية مؤقتًا.

27 أبريل: الأهلي المصري يُعلن الاستغناء عن خدمات السويسري مارسيل كولر، ويُكلف عماد النحاس بقيادة الفريق بشكل مؤقت، لحين التعاقد مع مدرب أجنبي جديد.

2 مايو: الهلال السعودي يُقيل البرتغالي جورجي جيسوس، ويُسند المهمة بشكل مؤقت لمحمد الشلهوب، مع وعد بالتعاقد مع مدرب أجنبي كبير في أقرب وقت.