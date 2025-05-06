كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم استدعاء كريستيانو جونيور، نجل النجم البرتغالي بصفوف النصر السعودي رونالدو إلى قائمة منتخب بلاده تحت 15 عامًا.

ويستعد المنتخب البرتغالي تحت 15 عامًا للمشاركة في بطولة فلاتكو ماركوفيتش الدولية الودية التي تستضيفها دولة كرواتيا خلال الفترة من 13 إلى 15 مايو الجاري.

جونيور صاحب الـ 14 عامًا يشارك بأكاديمية ناشئي نادي النصر السعودي؛ حيث يتواجد والده بالفريق الأول.

وسيعد هذا هو الظهور الأول لجونيور مع منتخب البرتغال وللمصادفة بنفس الفئة العمرية التي بدأ بها والده مسيرته مع المنتخب.

وشارك رونالدو بقميص منتخب البرتغال تحت 15 عاماً بـ 9 مباريات سجل خلالها 7 أهداف، فيما شارك بقميص المنتخب الأول بـ 219 مباراة سجل خلالها 136 هدف وصنع 46 لزملائه.

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