الأهلي يتراجع والزمالك يتقدم 4 مراكز.. تغييرات لافتة في تصنيف الأندية العالمي

كتب- محمد عبدالهادي:

يشهد تصنيف الأندية العالمية تغييرات مستمرة تعكس تطور الأداء ونتائج الفرق على المستويين المحلي والقاري، خاصة الأندية المصرية بتواجد القطبين الأهلي والزمالك.

وفى أحدث تصنيف صادر عن موقع "Football Database" العالمي، تباينت مراكز الأندية الأفريقية والعربية، بينما حافظ الأهلي المصري على موقعه كأفضل فرق القارة رغم تراجعه عالميًا.

وجاء الأهلي في المركز الـ55 عالميًا بعدما تراجع مركزًا واحدًا مقارنة بالأسبوع الماضي، حيث كان يحتل المركز الـ54، وذلك برصيد 1706 نقاط، ليبقى في صدارة ترتيب الأندية الأفريقية والمصرية.

في المقابل، واصل صن داونز الجنوب أفريقي تقدمه ليصعد إلى المركز الـ83 عالميًا والثاني أفريقيًا برصيد 1661 نقطة، متفوقًا على الترجي التونسي الذي تقدم هو الآخر إلى المركز الـ100 عالميًا والثالث أفريقيًا برصيد 1632 نقطة.

وتراجع بيراميدز إلى المركز الـ121 عالميًا والرابع أفريقيًا برصيد 1610 نقاط، بينما جاء الجيش الملكي المغربي في المركز الـ174 عالميًا والخامس قاريًا برصيد 1569 نقطة.

أما الزمالك، فشهد تحسنًا في موقعه بصعوده 4 مراكز دفعة واحدة، ليحتل المرتبة الـ226 عالميًا، والثامن أفريقيًا، والثالث على مستوى الأندية المصرية، برصيد 1538 نقطة، خلف بترو أتلتيكو الأنجولي ومازيمبي الكونغولي.

وعلى الساحة العالمية، تصدر ليفربول الإنجليزي، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، التصنيف بعد تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" للمرة العشرين في تاريخه، بينما احتل مانشستر سيتي، الذي يلعب له عمر مرموش نجم منتخب مصر، المرتبة الثامنة.