أرنولد يودع الرقم 66 مع ريال مدريد.. ما القصة؟

كتب- محمد عبدالهادي:

منذ بدايته مع ليفربول، ارتبط ترينت ألكسندر أرنولد بالرقم "66"، الذي بات علامة مميزة لمسيرته الكروية مع "الريدز"، حيث حقق به العديد من الإنجازات، أبرزها دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي.

ومع انتقاله المحتمل إلى ريال مدريد، كان من المتوقع أن يواصل أرنولد حمل رقمه الأسطوري، إلا أن الواقع فرض عليه التخلي عنه.

لماذا سيتخلي أرنولد عن رقمه التاريخي مع ريال مدريد؟

بحسب تقارير صحفية، فإن قوانين رابطة الدوري الإسباني "الليجا" لا تسمح بارتداء أرقام تتجاوز الرقم 25 بالنسبة للاعبين المسجلين في الفريق الأول.

وهي قاعدة تنظيمية ثابتة في البطولة، تهدف إلى ضبط عملية تسجيل اللاعبين والتمييز بين عناصر الفريق الأول ولاعبي الرديف، الذين يُسمح لهم فقط بارتداء أرقام من 26 حتى 99.

هذا النظام المختلف عن الدوري الإنجليزي، حيث يُسمح للاعبين باختيار أرقام عالية دون قيود، حرم أرنولد من ارتداء رقمه المفضل "66"، ما يفرض عليه البحث عن رقم جديد خلال رحلته المرتقبة مع النادي الملكي.

وتبقى الأنظار موجهة نحو الرقم الذي سيختاره النجم الإنجليزي، في ظل تاريخه الطويل مع الرقم 66، الذي تحوّل لرمز شخصي يعكس قصة صعوده من أكاديمية ليفربول إلى مصاف نجوم كرة القدم في أوروبا.