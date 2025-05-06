إدراج الزمالك.. فيفا يعلن الأندية المصرية الممنوعة من القيد

كتب- محمد عبدالهادي:

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن آخر مستجدات الأندية المصرية الممنوعة من القيد، موضحًا أن عدد القضايا المرفوعة ضد الفرق المصرية بلغ 13 قضية.

وأكد "فيفا" أن هذه القضايا تسببت في منع تلك الأندية من تسجيل أو قيد لاعبين جدد خلال الفترة المقبلة، نتيجة نزاعات قانونية قائمة مع أطراف أخرى.

وأشار الاتحاد الدولي في بيان رسمي إلى إدراج قضية جديدة ضمن القضايا المتعلقة بالأندية المصرية، وتتعلق هذه القضية بنادي الزمالك، ليرتفع عدد القضايا ضد "الفارس الأبيض" إلى اثنتين، هما قضية خالد بو طيب والبرتغالي جايمي باتشيكو.

الأندية المصرية الممنوعة من القيد وعدد القضايا:

الإسماعيلي: 3 قضايا

إيسترن كومباني: قضيتان

إنبي: قضيتان

الزمالك: قضيتان

فاركو: قضية واحدة

أسوان: قضية واحدة

بيراميدز: قضية واحدة

وادي دجلة: قضية واحدة