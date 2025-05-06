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"دوري مصري وإنجليزي وإسباني".. نتائج مباريات اليوم الإثنين

12:38 ص الثلاثاء 06 مايو 2025

نتائج مباريات اليوم الإثنين

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كتب - محمد عبد السلام:
أقيمت العديد من المباريات في مختلف المسابقات المحلية والقارية اليوم الإثنين 5 مايو، والتي شهدت ندية وإثارة كبيرة وتسجيل العديد من الأهداف.
وحسم التعادل مباراة الزمالك أمام البنك الأهلي في الدوري المصري، وتعادل أيضا كريستال بالاس امام نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي.
نتائج مباريات الدوري المصري
البنك الأهلي ضد الزمالك - (2-2)
بتروجيت ضد سيراميكا كليوباترا - (0-2)
نتائج مباريات الدوري الإيطالي
جنوى ضد اي سي ميلان - (1-2)
نتائج مباريات الدوري الإنجليزي
كريستال بالاس ضد نوتنجهام فورست - (1-1)
نتائج مباريات الدوري الإسباني
جيرونا ضد ريال مايوركا - (1-0)

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نتائج المباريات البنك الأهلي الزمالك
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