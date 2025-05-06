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ستوري نجوم كرة القدم.. احتفال طاهر.. نيولوك أفشة.. طفولة لامين يامال

01:00 ص الثلاثاء 06 مايو 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    ستوري طاهر محمد طاهر
  • عرض 9 صورة
    ستوري أوفا شوبير
  • عرض 9 صورة
    ستوري أفشة
  • عرض 9 صورة
    ستوري فادي فريد
  • عرض 9 صورة
    ستوري لامين
  • عرض 9 صورة
    ستوري محمد غبد المنصف
  • عرض 9 صورة
    ستوري عمر وردة
  • عرض 9 صورة
    ستوري لامين لامال
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كتب ـ محمد خيري

شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية متابعيهم عدد من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال السطور التالية نعرض لكم 10 منشورات لنجوم كرة القدم شاركوها مع المتابعين.

ونشر، محمد مجدي أفشة نجم فريق الأهلي، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي، صورة مع نعى من خلالها رحيل أمح الدولي مشجع الفريق الذي توفي خلال الساعات الماضية

وحرص، طاهر محمد طاهر، على نشر صورة احتفال عبر حسابه الشخصي، بموقع الصور إنستجرام، بعد هدفه في المباراة الماضية مع الأهلي في مرمى حرس الحدود بالدوري

ومن جانبه حرص محمد مجدي أفشة، على نشر صورة عبر حسابه الشخصي، بشكل جديد في أحد الأماكن العامة.

وشارك، النجم العالمي الإسباني لامين يامال لاعب فريق برشلونة متابعيه عبر حسابه الشخصي بصورة أثناء طفولته، وتحله والدته.

كما حرص عمرو وردة نجم المنتخب الوطني السابق، على الظهور، عبر حسابه الشخصي، بحيوانه الأليف.

ونشر مصطفى شوبير، حارس مرمى الفريق الأول للنادي الأهلي، على نشر صورة عبر حسابه، وهو في سيارته ويستمع للموسيقى والأغاني.

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