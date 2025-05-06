مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

سموحة

- -
17:00

طلائع الجيش

الدوري المصري

زد

- -
20:00

الاتحاد السكندري

كأس الأمم الأفريقية - 20 عاما

سيراليون - شباب

- -
21:00

جنوب افريقيا - شباب

دوري أبطال أوروبا

إنتر ميلان

- -
22:00

برشلونة

جميع المباريات

إعلان

صلاح يودع أرنولد بعد إعلان رحيله عن ليفربول (صور)

12:29 ص الثلاثاء 06 مايو 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    صلاح يودع أرنولد (3)
  • عرض 3 صورة
    صلاح يودع أرنولد (2)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد الميموني:

ودع نجم منتخب مصر وليفربول محمد صلاح زميلة أرنولد بعد إعلان رحيله عن صفوف الريدز.

ونشر صلاح عبر الحساب الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" فيديو يجمع بينه وبين أرنولد قائلاً:" لقد
كان من دواعي سروري مشاركة صداقة مميزة معك و اللعب بجانبك٬أتمني لك التوفيق وأنا متأكد من أننا سنلتقي مرة أخري".

وأعلن أرنولد رحيله عن ليفربول بنهاية تعاقده في 30 يونيو المقبل، وتشير كل التكهنات بأنه بصدد الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني بصفقة انتقال حر.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

صلاح يودع أرنولد محمد صلاح
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"دوري مصري وإنجليزي وإسباني".. نتائج مباريات اليوم الإثنين

إعلان

إعلان

شيكات بدون رصيد وملايين الدولارات.. قصة ضحايا "مستريح السيارات" الذي فر إلى ألمانيا -(مستندات)