صلاح يودع أرنولد بعد إعلان رحيله عن ليفربول (صور)

كتب - محمد الميموني:

ودع نجم منتخب مصر وليفربول محمد صلاح زميلة أرنولد بعد إعلان رحيله عن صفوف الريدز.

ونشر صلاح عبر الحساب الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" فيديو يجمع بينه وبين أرنولد قائلاً:" لقد

كان من دواعي سروري مشاركة صداقة مميزة معك و اللعب بجانبك٬أتمني لك التوفيق وأنا متأكد من أننا سنلتقي مرة أخري".

وأعلن أرنولد رحيله عن ليفربول بنهاية تعاقده في 30 يونيو المقبل، وتشير كل التكهنات بأنه بصدد الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني بصفقة انتقال حر.