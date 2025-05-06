موعد مباريات يوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

كتب - محمد عبد السلام:

تقام اليوم الثلاثاء عدداً من المباريات في مختلف البطولات اليوم الثلاثاء الموافق 6 مايو.

ويلتقي إنتر ميلان نظيره برشلونة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بينما على الصعيد الآخر يواجه الاتحاد السكندري نظيره زد في الدوري المصري.

مواعيد مباريات الدوري المصري

سموحة ضد طلائع الجيش - 5:00 مساء -أون تايم سبورت 1

زد ضد الاتحاد السكندري - 8:00 مساء - أون تايم سبورت 1

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا

إنتر ميلان ضد برشلونة - 10:00 مساء - بي إن سبورت 1