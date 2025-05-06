على طريقة الزمالك مع زيزو.. ليفربول يخطط لمنع مشاركة لاعبه في كأس العالم

كتب - محمد القرش:

أعلن ترينت ألكسندر أرنولد رحيله عن ليفربول مع نهاية موسم 2024/25 الجاري حيث ينتهي عقده.

ووفقا لموقع "givemesport" فإن ليفربول يخطط لمنع الظهير الأيمن الإنجليزي من المشاركة مع ريال مدريد في كأس العالم للأندية 2025.

وأوضح الموقع أن ريال مدريد مستعد لدفع 500 ألف جنيه إسترليني للريدز من أجل ضم أرنولد في كأس العالم للأندية، لكن ليفربول يريد المزيد من المال.

ويحق لنادي ليفربول أن يحتفظ بلاعبه أرنولد حتى نهاية عقده الذي ينتهي مع نهاية شهر يونيو، بعد غلق فترة الانتقالات الخاصة بكأس العالم للأندية.

هل خطط الزمالك لمنع زيزو من كأس العالم؟

وكان مصدر كشف "لمصراوي" أن الزمالك حاول تعطيل زيزو عن الانتقال إلى الأهلي قبل فترة الانتقالات الخاصة بكأس العالم والمقرر لها 10 يونيو.

وأوضح المصدر أن الزمالك لم يفسخ عقد اللاعب أملا في نهاية موسم 2024/25 في مصر، بعد فترة الانتقالات الخاصة بكأس العالم.

وكان أعلن اتحاد الكرة عن إقامة آخر مباراة بالمسابقات المصرية "نهائي كأس مصر" بين الزمالك وبيراميدز يوم 20 مايو، وهو ما رفضه النادي السماوي بسبب ارتباطه بنهائي دوري أبطال أفريقيا.

وفي موعد جديد، حدد اتحاد الكرة يوم الخميس الموافق 5 من شهر يونيو المقبل موعدا جديدا لنهائي كأس مصر.