ريال مدريد يسيطر.. أكثر 10 لاعبين قيمة تسويقية في العالم

كتب - محمد القرش:

شهدت قائمة أكثر 10 لاعبين قيمة تسويقية في العالم سيطرة للاعبي فريق ريال مدريد، حيث تواجد 3 نجوم من الملكي في الترتيب.

وتصدر مهاجم مانشستر سيتي، إيرلينج هالاند القائمة بقيمة تسويقية بلغت 200 مليون يورو، بينما جاء لامين يامال في المركز الثالث بقيمة 180 مليون يورو.

أكثر اللاعبين قيمة تسويقية في العالم

1. إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي) - 200 مليون يورو

2. فينيسيوس جونيور (ريال مدريد) - 200 مليون يورو

3. لامين يامال (برشلونة - 180 مليون يورو

4. جود بيلينجهام (ريال مدريد) - 180 مليون يورو

5. كيليان مبابي (ريال مدريد) - 170 مليون يورو

6. بوكايو ساكا (أرسنال) - 150 مليون يورو

7. فلوريان ويرتز (ليفركوزن) - 140 مليون يورو

8. جمال موسيالا (بايرن ميونخ) - 140 مليون يورو

9. كول بالمر (تشيلسي) - 130 مليون يورو

10. فيل فودين (مانشستر سيتي) - 130 مليون يورو