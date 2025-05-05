كافو يختار منافس محمد صلاح على جائزة الكرة الذهبية

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف النجم البرازيلي السابق كافو عن المرشح لمنافسة محمد صلاح النجم المصري بصفوف ليفربول على جائزة الكرة الذهبية.

وأشار كافو في تصريحات أوردتها صحيفة ماركا الإسبانية اليوم الإثنين، إلى أن مواطنه المحترف بصفوف برشلونة رافينيا هو أبرز المرشحين أمام صلاح للفوز بالكرة الذهبية.

وقال نجم الكرة البرازيلية السابق:"لا أرى لاعبين قادرين على منافسة رافينيا ومحمد صلاح أعتقد أن الثنائي يمتلك فرصة حقيقية للتتويج بالكرة الذهبية".

وعلل كافو رأيه بقوله:"رافينيا حطم أرقام ميسي ويُعد القلب النابض لبرشلونة، وهو ما يجعله لاعبًا فريدًا وأثبت قدراته بفريق عريق مثل برشلونة واليوم هو قائد حقيقي للفريق داخل الملعب".

وأتم كافو تصريحاته بالإشادة بمواطنه بقوله:"رافينيا يعد من الأساطير الذين مروا على برشلونة بعد أسماء مثل روماريو ورونالدو وريفالدو ورونالدينيو ونيمار".

وشارك رافينيا بقميص برشلونة خلال الموسم الحالي بـ 52 مباراة سجل خلالها 31 هدفاً وصنع 25، فيما شارك محمد صلاح بـ 49 مباراة مع ليفربول سجل خلالها 33 هدفاً وصنع 23.

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