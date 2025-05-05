عاد من الاعتزال ليصنع المعجزات.. كيف انتشل رانييري روما من الهبوط؟

كتب- محمد عبدالهادي:

شهد الموسم الحالي لنادي روما الإيطالي دراماتيكية غير متوقعة، خاصة بعد التراجع المخيف في النتائج ببداية الموسم مما جعل الفريق يتقهقر إلى المركز الثاني عشر، على بعد 4 نقاط فقط من مناطق الهبوط.

ومع تزايد الضغوطات جاء القرار بإعادة المدرب المخضرم كلاوديو رانييري الذي أعلن اعتزاله في سن ال72، في محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من موسم كاد أن ينتهي بكارثة.

عودة رانييري من الاعتزال تنقذ روما

رانييري، الذي أعلن اعتزاله التدريب سابقًا، قبل التحدي ونجح في انتشال الفريق بعدما حقق تحت قيادته فريق روما 19 مباراة متتالية في الدوري دون هزيمة، محققًا:

13 انتصارًا

6 تعادلات

0 خسارة

سجل الفريق خلال هذه الفترة 35 هدفًا (بمعدل 1.84 هدف في المباراة)، واستقبل 12 هدفًا فقط، مع 10 مباريات بشباك نظيفة.

هذه النتائج جعلت الفريق يرتقي تدريجيًا في جدول الترتيب، حتى وصل إلى المركز الرابع، المؤهل لدوري أبطال أوروبا، جامعًا 64 نقطة حتى الآن، بعد أن كان يملك 24 نقطة فقط عند تولي رانييري المهمة.

وبرهن رانييري مرة اخري أنه رجل المهمات الصعبة، بعد أن قاد ليستر سيتي لتحقيق معجزة التتويج بالبريميرليج في 2016، يعود اليوم ليكتب فصلاً جديدًا في مسيرته مع نادي العاصمة الإيطالية.