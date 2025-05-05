حديث غير متوقع بين مالك ليفربول وأرنولد

كشف تقرير عن حديث غير متوقع بين جون هنري مالك نادي ليفربول ومدافع فريقه ترينت أرنولد عقب إخطار الأخير للنادي برحيله رسميًا مع نهاية الموسم.

وذكرت شبكة ذا أثليتك عبر تقرير لها اليوم الإثنين، أن مالك ليفربول قال لأرنولد:"لقد كنت لاعبًا رائعًا ولا يسعني إلا أن أشكرك جزيل الشكر عما قدمته لهذا النادي".

وأتم جون هنري حديثه للظهير الأيمن الإنجليزي الدولي بقوله:"رحيلك مخيب للأمال ولكن أتمنى لك التوفيق في مستقبلك".

ومن جانبه رد أرنولد بحسب التقرير ذاته بقوله:"شكرًا لك على كل شيء، لقد كان من دواعي سروري العمل معك".

وهو الحديث الذي ربما لم يكن متوقعًا بسبب الغضب الجماهيري من رحيل اللاعب.

ويعد أرنولد من ناشئي نادي ليفربول إذ تم تصعيده للفريق الأول في موسم 2016/2017.

وشارك صاحب الـ 26 عاماً بقميص الفريق الأول مع ليفربول بـ 352 مباراة سجل خلالها 23 هدفًا وصنع 92 لزملائه.

ومن المنتظر أن تكون الوجهة المقبلة للاعب الإنجليزي هي ريال مدريد.

اقرأ أيضًا:

نجم الزمالك السابق: مؤمن سليمان الأحق بقيادة الأبيض

"أسطورة ريال مدريد".. مفاجأة في بديل جيسوس مع الهلال السعودي