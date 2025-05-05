بمشاركة مصر.. اعلان موعد قرعة كأس العرب وكأس العالم للناشئين 2025

كتب- محمد عبدالهادي:

تستعد دولة قطر لحدث كروي مزدوج نهاية العام الجاري، باستضافة بطولتي كأس العرب 2025 وكأس العالم للناشئين تحت 17 عاماً.

وبحسب ما نشرته صحيفة "الشرق" القطرية، فقد تم تحديد يوم السبت الموافق 24 مايو الجاري موعدًا رسميًا لإجراء قرعة البطولتين.

ومن المنتظر أن تشهد القرعة أقامة حفل كبير يمتد لساعتين كاملتين من الساعة الواحدة ظهرًا حتى الثالثة عصرًا.

وسيُقام الحفل بحضور ممثلي 16 منتخبًا عربيًا مشاركًا في كأس العرب، بالإضافة إلى ممثلين عن 48 منتخبًا عالميًا سيخوضون غمار كأس العالم للناشئين.

وتُقام بطولة كأس العرب 2025 في قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل، بمشاركة منتخبات من مختلف أنحاء الوطن العربي، من بينها منتخب مصر، الذي يسعى لتحقيق نتائج مميزة في هذه النسخة الثانية التي تستضيفها قطر بعد نجاح نسخة 2021.

أما بطولة كأس العالم تحت 17 عامًا، فتُجرى منافساتها في الفترة من 3 إلى 27 نوفمبر 2025.

جدير بالذكر أن النسخة الماضية من بطولة كأس العرب أٌقيمت في قطر عام 2021، وشارك فيها 16 منتخبا، وحصد لقبها منتخب الجزائر عقب الفوز على تونس في المباراة النهائية (2-0).