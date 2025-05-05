سلوت ينقذ موسم كييزا ويمنحه ميدالية الدوري الإنجليزي.. ما القصة؟

كتب- محمد عبدالهادي:

ضمن النجم الإيطالي فيديريكو كييزا، جناح نادي ليفربول، الحصول على ميدالية التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024-2025، رغم مشاركاته المحدودة هذا الموسم، بعد ظهوره كبديل في مواجهة الفريق الأخيرة أمام تشيلسي.

وشارك كييزا كبديل في المباراة التي أقيمت مساء الأحد على ملعب "ستامفورد بريدج" ضمن منافسات الجولة الـ35 من البريميرليج، والتي انتهت بفوز البلوز بنتيجة 3-1.

ورغم الهزيمة، إلا أن مشاركة كييزا كانت الخامسة له في الدوري هذا الموسم، وهو العدد المطلوب رسميًا بحسب لوائح البريميرليج ليكون اللاعب مؤهلاً للحصول على ميدالية التتويج في حال فوز فريقه باللقب.

وكان كييزا قد شارك سابقًا كبديل في أربع مباريات أمام بورنموث، برينتفورد، إبسويتش تاون، وفولهام، ما جعله على بُعد ظهور واحد فقط من استيفاء الشروط الرسمية لنيل الميدالية.

المدير الفني لليفربول، آرني سلوت، كشف عن حرصه المسبق على هذا الأمر، حيث قال في تصريحات قبل مواجهة تشيلسي:

"لقد لعب أربع مباريات، وسمعت أنك تحتاج إلى خمس مباريات للحصول على ميدالية. إنه يستحقها، وسيكون بالتأكيد على أرض الملعب في المباريات الأربع المقبلة، إن لم يكن في جميعها."

وبحسب لوائح الدوري الإنجليزي الممتاز، فإن أي لاعب يجب أن يُشارك في خمس مباريات على الأقل خلال الموسم ليُمنح ميدالية في حال تتويج فريقه باللقب، إلا في حالات استثنائية نادرة تُمنح فيها ميداليات إضافية بقرار من الاتحاد الإنجليزي، بناءً على طلب النادي.