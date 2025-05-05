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تفاصيل إصابة أحمد حسن كوكا مع لوهافر الفرنسي

02:34 م الإثنين 05 مايو 2025

أحمد حسن كوكا

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كتب- محمد عبدالهادي:

تعرض المهاجم المصري أحمد حسن كوكا، المحترف ضمن صفوف نادي لوهافر الفرنسي، لإصابة قوية خلال مباراة فريقه امام أوكسير بالدوري الفرنسي.

وغادر كوكا من مباراة لوهافر وأوكسير بعدما أصيب في الدقيقة 43 من عمر اللقاء، في المواجهة التي حسمها فيرقه لصالحه بنتيجة 2-1.

وتحدث ديدييه ديجارد، المدير الفني لفريق لوهافر الفرنسي عن إصابة المصري أحمد حسن كوكا وقال: " كوكا أُصيب خلف الفخذ، لكن من المبكر للغاية معرفة التفاصيل".
وتابع : " الأمل هو أن التوقف السريع ساعد في تقليل الإصابة".

جدير بالذكر أن كوكا انضم لصفوف لوهافر الفرنسي في الميركاتو الشتوي الماضي، وشارك مع الفريق في 15 مباراة، حيث نجح في تسجيل 3 أهداف وصناعة تمريرة حاسمة.

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أحمد حسن كوكا نادي لوهافر الفرنسي لدوري الفرنسي
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