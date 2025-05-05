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في 20 عامًا.. ماذا قدم ألكنسدر أرنولد مع ليفربول؟

02:07 م الإثنين 05 مايو 2025

ألكسندر أرنولد

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كتب- محمد عبدالهادي:

أعلن ألكنسدر أرنولد، الظهير الأيمن لفريق ليفربول رحيله رسميًا عن صفوف الريدز بنهاية الموسم الجاري، وذلك بعدما رفض تمديد تعاقده وقرر الانتقال لوجهه جديدة.

ونشر أرنولد اليوم الإثنين، بيان رسمي عبر حسابه أعلن فيه الرحيل بعد مسيرة طويلة، وتشير التقارير أن اللاعب سينتقل لصفوف ريال مدريد مطلع الموسم الجديد.

أرقام أرنولد مع ريال مدريد بعد إعلان رحيله

يعتبر أرنولد أحد أبناء ليفربول، حيث لم يخض أي تجربة بعيدة عنه منذ دخوله الأكاديمية، وظل في جدران الأنفيلد 20 عامًا كتب فيها تاريخًا كبيرًا بقميص الليفر.

فمنذ تصعيده إلى الفريق الأول بنادي ليفربول في عام 2016، خاض أرنولد 352 مباراة بجميع المسابقات مع ليفربول، سجل خلالها 23 هدفًا وصنع 92 تمريرة حاسمة.

وحقق أرنولد الكثير من الإنجازات مع ليفربول أبرزها تحقيق الدوري الإنجليزي مرتين ودوري أبطال أوروبا مرة وكأس الرابطة مرتين وكأس الاتحاد مرة.

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ألكسندر أرنولد ليفربول الريدز
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