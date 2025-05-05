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منافس الأهلي.. بوسكيتس: لسنا على مستوى المنافسة وسنحاول عبور مجموعات كأس العالم

01:30 م الإثنين 05 مايو 2025

سيرخيو بوسكيتس لاعب إنتر ميامي

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كتب - محمد القرش:

تحدث لاعب خط وسط إنتر ميامي، سيرخيو بوسكيتس، عن حظوظ الفريق في كأس العالم للأندية 2025 المقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال بوسكيتس في تصريحات عبر "DAZN": "لسنا على مستوى المنافسة في كأس العالم للأندية".

وأضاف: "لكننا سنحاول عبور مرحلة المجموعات، وسنحاول التعامل مع كل مباراة على حدة من أجل تجنب الضغط".

ويقع فريق إنتر ميامي في المجموعة الأولى بجانب كل من، الأهلي المصري وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

وتقام مباراة افتتاح مونديال الأندية بين إنتر ميامي والأهلي يوم الأحد الموافق 15 من شهر يونيو المقبل، في تمام الساعة الثالثة فجرا بتوقيت مصر.

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سيرخيو بوسكيتس إنتر ميامي كأس العالم كأس العالم للأندية الأهلي
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