إلى أين سيذهب أرنولد بعد الرحيل عن ليفربول؟.. فابريزيو يكشف

كتب - محمد القرش:

كشف الصحفي الإيطالي الشهير، فابريزيو رومانو، وجهة ألكسندر أرنولد بعد إعلان رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم الجاري.

وقال رومانو إن ترينت ودّع نادي ليفربول بعد الفوز ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الثانية.

وأوضح الإيطالي أنه يتم إعداد وثائق انضمام ترينت إلى ريال مدريد بعقد مدته 5 سنوات، وقد تم الاتفاق شفهيًا بالفعل.

وأعلن أرنولد منذ قليل رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم، موضحا أن القرار لم يكن سهلا، وقد استغرق اتخاذه تفكيرًا عميقًا ومشاعر كثيرة، وأنه حان الوقت المناسب للرحيل.. للمزيد من تصريحات أرنولد اضغط هنا

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