رغم تجديد عقده.. رئيس الأهلي السعودي يتحدث عن مفاوضات محمد صلاح

كتب- محمد عبد الهادي:

ما زال محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول، يستحوذ على اهتمام العديد من الأندية السعودية رغم تجديد عقده مع الريدز موسمين اخرين حتى صيف 2027.

وكان ليفربول قد أعلن الشهر الماضي عن توصله لاتفاق مع صلاح لاستمراره حتى صيف 2027، وذلك بعدما كان سينتهي تعاقده بنهاية الموسم الجاري.

ماذا قال رئيس الأهلي السعودي عن صلاح؟

تحدث خالد العيسى رئيس النادي الأهلي السعودي، في تصريحات تلفزيونية أن محمد صلاح أحد أفضل لاعبي العالم وهو بالتأكيد مطلب لجميع الأندية.

وقال: "الدوري السعودي بات قبلة لأكبر لاعبي العالم، ومحمد صلاح بالتأكيد سيأتي يومًا ما للدوري السعودي من خلال بوابة أحد الأندية".

وواصل تصريحاته: "صلاح لا يزال محط أنظار عدة أندية سعودية كبيرة ترغب في التعاقد معه، ليكون ضمن المشروع الاستثماري السعودي بإستقطاب نجوم كرة القدم".

جدير بالذكر أن الأهلي السعودي توج ببطولة دوري أبطال آسيا، وذلك بعد فوزه بثنائية على فريق كاواساكي الياباني في المباراة التي أقيمت مساء السبت.