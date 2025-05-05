رسميا.. رحيل نجم ليفربول بنهاية موسم 2024/25

كتب - محمد القرش:

أبلغ نجم نادي ليفربول، ترينت ألكسندر أرنولد، المسؤولين برغبته في الرحيل بنهاية الموسم الجاري.

ونشر الحساب الرسمي لنادي ليفربول عبر منصة "فيسبوك" صورة لأرنولد، وكتب: "أبلغ ترينت ألكسندر آرنولد النادي بنيّته الرحيل هذا الصيف عقب انتهاء عقده الحالي".

ويرتبط اسم الظهير الأيمن الإنجليزي بالانتقال إلى ريال مدريد في نافذة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث ينتهي عقده بنهاية موسم 2024/25 الجاري.

وساهم اللاعب صاحب الـ 26 عاما في 115 هدفا (سجل 23 هدفا، وقدم 92 تمريرة حاسمة) خلال 352 مباراة بجميع المسابقات مع ليفربول.

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