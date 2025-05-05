"ثقتي بالمدرب أقل".. تصريحات نارية من مصطفى محمد بعد خسارة نانت
كتب - محمد القرش:
عبّر مهاجم نادي نانت، مصطفى محمد، عن غضبه بعد الخسارة من أنجيه في الدوري الفرنسي والاقتراب من مراكز الهبوط.
وقال مصطفى محمد في تصريحات صحفية فرنسية: "إذا سجلت أهدافًا أقل، فذلك لأن ثقتي بالمدرب أقل".
وأضاف: "نحن نلعب بخطة دفاعية إلى حد ما، وكلما دافعنا أكثر، أصبح الأمر أصعب بالنسبة لي".
وأوضح: "نحاول إبقاء النادي في أفضل وضع وأعتقد أننا لا ينبغي أن نكون في هذا المركز، نادي نانت يستحق الأفضل".
وواصل: "ينبغي لنا أن نكون في المراكز العشرة الأولى، وليس في الأماكن الأخيرة من الترتيب".
واختتم المهاجم المصري: "أشعر أنني بحالة جيدة جدًا هنا، أحب المدينة والجماهير. لكنني أشعر بالسعادة فقط عندما ألعب وأسجل، لكن هذا الموسم أكثر تعقيدًا".
اقرأ أيضًا:
"الإساءات مرفوضة".. الزمالك يطالب بخصم نقاط الأهلي ويشكو من الأخطاء التحكيمية
ماذا يحتاج الأهلي للفوز بالدوري المصري رقم 45؟
فيديو قد يعجبك: