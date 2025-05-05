"ثقتي بالمدرب أقل".. تصريحات نارية من مصطفى محمد بعد خسارة نانت

كتب - محمد القرش:

عبّر مهاجم نادي نانت، مصطفى محمد، عن غضبه بعد الخسارة من أنجيه في الدوري الفرنسي والاقتراب من مراكز الهبوط.

وقال مصطفى محمد في تصريحات صحفية فرنسية: "إذا سجلت أهدافًا أقل، فذلك لأن ثقتي بالمدرب أقل".

وأضاف: "نحن نلعب بخطة دفاعية إلى حد ما، وكلما دافعنا أكثر، أصبح الأمر أصعب بالنسبة لي".

وأوضح: "نحاول إبقاء النادي في أفضل وضع وأعتقد أننا لا ينبغي أن نكون في هذا المركز، نادي نانت يستحق الأفضل".

وواصل: "ينبغي لنا أن نكون في المراكز العشرة الأولى، وليس في الأماكن الأخيرة من الترتيب".

واختتم المهاجم المصري: "أشعر أنني بحالة جيدة جدًا هنا، أحب المدينة والجماهير. لكنني أشعر بالسعادة فقط عندما ألعب وأسجل، لكن هذا الموسم أكثر تعقيدًا".

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