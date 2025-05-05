مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

كتب - محمد عبد السلام:

تقام العديد من المباريات القوية المليئة بالندية في مختلف البطولات اليوم الاثنين الموافق 4 مايو.

ويلاقي نادي الزمالك نظيره البنك الأهلي في الدوري المصري، وأيضا يواجه كريستال بالاس نظيره نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي.

مواعيد مباريات الدوري المصري

الزمالك ضد البنك الأهلي - 8:00 مساء - اون تايم سبورت 2

بتروجيت ضد سيراميكا كليوباترا - 5:00 مساء - أون تايم سبورت 1

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس ضد نوتنجهام فورست - 10:00 مساء - بي إن سبورت 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

جيرونا ضد ريال مايوركا - 10:00 مساء - بي إن سبورت 3

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

جنوى ضد اي سي ميلان - 9:45 مساء - أبوظبي الرياضية بريميوم 1