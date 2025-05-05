مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة
كتب - محمد عبد السلام:
تقام العديد من المباريات القوية المليئة بالندية في مختلف البطولات اليوم الاثنين الموافق 4 مايو.
ويلاقي نادي الزمالك نظيره البنك الأهلي في الدوري المصري، وأيضا يواجه كريستال بالاس نظيره نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي.
مواعيد مباريات الدوري المصري
الزمالك ضد البنك الأهلي - 8:00 مساء - اون تايم سبورت 2
بتروجيت ضد سيراميكا كليوباترا - 5:00 مساء - أون تايم سبورت 1
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي
كريستال بالاس ضد نوتنجهام فورست - 10:00 مساء - بي إن سبورت 1
مواعيد مباريات الدوري الإسباني
جيرونا ضد ريال مايوركا - 10:00 مساء - بي إن سبورت 3
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي
جنوى ضد اي سي ميلان - 9:45 مساء - أبوظبي الرياضية بريميوم 1
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