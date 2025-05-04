نتائج مباريات اليوم الأحد 4 مايو

كتب - محمد عبد السلام:

أقيمت عدد من المباريات في مختلف المسابقات المحلية والقارية اليوم الأحد 4 مايو، والتي شهدت ندية وإثارة كبيرة وتسجيل العديد من الأهداف.

وفاز نادي الأهلي بخماسية كبيرة على حرس الحدود في الدوري المصري، ونجح أيضا في الفوز ريال مدريد على سيلتا فيجو بثلاثية في الدوري الإسباني.

نتائج مباريات الدوري الإسباني

ريال مدريد ضد سيلتا فيجو - (3-2)

إشبيلية ضد ليجانيس - (2-2)

إسبانيول ضد ريال بيتيس - (1-2)

ريال سوسيداد ضد أتلتيك بلباو - (0-0)

نتائج مباريات الدوري الإنجليزي

برينتفورد ضد مانشستر يونايتد - (4-3)

برايتون ضد نيوكاسل يونايتد - (1-1)

وست هام ضد توتنهام - (1-1)

تشيلسي ضد ليفربول - (3-1)

نتائج مباريات الدوري المصري

بيراميدز ضد فاركو - (2-3)

الاهلي ضد حرس حدود - (5-0)

نتائج مباريات الدوري الألماني

أوجسبورج ضد هولشتاين كيل - (1-3)

فرايبورج ضد باير ليفركوزن - (2-2)

ماينز ضد آينتراخت فرانكفورت - (1-1)

نتائج مباريات الدوري الإيطالي

إمبولي ضد لاتسيو - (0-1)

مونزا ضد أتالانتا - (0-4)

روما ضد فيورنتينا - (1-0)

بولونيا ضد يوفنتوس - (1-1)

نتائج مباريات الدوري الفرنسي

نانت ضد أنجيه - (0-1)

أولمبيك ليون ضد لانس - (1-2)

بريست ضد مونبليه - (1-0)

أوكسير ضد لو آفر - (1-2)

ليل ضد أولمبيك مارسيليا - (1-1)