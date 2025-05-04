ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد انتهاء الجولة 35

كتب - محمد القرش:

اقتربت مباريات الجولة 35 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز على الانتهاء، حيث يتبقى مباراة نوتنجهام ضد كريستال بالاس.

ويتصدر محمد صلاح جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز قبل انتهاء المنافسة بـ 3 مواجهات، بينما جاء ألكسندر إيزاك وصيفا برصيد 23 هدفا.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

1. محمد صلاح (ليفربول) - 28 هدفا

2. ألكسندر إيزاك (نيوكاسل يونايتد) - 23 هدفا

3. إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي) - 21 هدفا

4. كريس وود (نوتنجهام فورست) - 19 هدفا

5. بريان مبيومو (برينتفورد) - 18 هدفا

6. يوان ويسا (برينتفورد) - 18 هدفا

7. ماتيوس كونيا (ولفرهامبتون) - 15 هدفا

8. أولي واتكينز (أستون فيلا) - 15 هدفا

9. كول بالمر (تشيلسي) - 15 هدفا

10. ماتيتا (كريستال بالاس) - 14 هدفا