هاري كين ينهي صيام 15 عاما عن الألقاب بفضل بايرن ميونخ

كتب - محمد عبد السلام:

بعد مسيرة طويلة من الإنجازات الفردية دون تتويج جماعي، نجح النجم الإنجليزي هاري كين في كسر صيامه بتحقيق أول لقب في مسيرته الاحترافية، حيث توج مع بايرن ميونيخ بلقب الدوري الألماني لموسم 2024-2025.

وجاء تتويج بايرن ميونيخ باللقب بعد تعادل باير ليفركوزن 2-2 مع فرايبورج، مما منح الفريق البافاري فارقًا لا يمكن تعويضه في النقاط قبل جولتين من نهاية الموسم، وعلى الرغم من غياب كين عن مباراة بايرن الأخيرة أمام لايبزيج، إلا أنه احتفل مع زملائه باللقب الذي طال انتظاره.

إنجازات هاري كين الفردية

وحصل الإنجليزي هاري كين البالغ من العمر(31) عاما، على هداف الدوري 9 مرات في مسيرته مع جميع الفرق، وحصل على الحذاء الذهبي الأوروبي مرة واحدة.

ولعب هاري كين خلال مسيرته الكروية 603 مباراة، سجل خلالها 387 هدفا، وساهم في 103 هدفا.

وحقق أولى بطولاته بعد انتقاله في صيف 2023 إلى بايرن ميونخ بصفقة بلغت 100 مليون يورو، سعيًا لتحقيق الألقاب التي غابت عنه مع توتنهام والمنتخب الإنجليزي.

وبهذا التتويج، يكون قد وضع حدًا لسنوات من الانتظار، مؤكدًا مكانته كأحد أفضل المهاجمين في العالم.

ومن المتوقع أن يتسلم كين وزملاؤه درع الدوري رسميًا في المباراة المقبلة أمام بوروسيا مونشنجلادباخ، يوم السبت 10 مايو، حيث سيحتفلون باللقب أمام جماهيرهم في ملعب أليانز أرينا.

يُذكر أن المهاجم صاحب الـ 31 عاما بدأ مسيرته مع الفريق الأول لنادي توتنهام بعد تصعيده من الناشئين في موسم 2010/11.