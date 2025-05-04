بايرن ميونخ بطلاً للدوري الألماني للمرة الـ34 بعد تعثر ليفركوزن

كتب - محمد عبد السلام:

تُوِّج فريق بايرن ميونخ رسميًا بلقب الدوري الألماني لموسم 2025، بعد تعادل باير ليفركوزن مع فرايبورج بنتيجة 2-2، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ32 من البوندسليجا.

وبهذا التعادل، ضمن بايرن ميونخ لقب الدوري قبل جولتين من نهايته، مستفيدًا من فارق النقاط الذي وصل إلى 8 نقاط بينه وبين الوصيف، باير ليفركوزن.

ويتصدر بايرن ميونخ جدول الترتيب برصيد 76 نقطة، مقابل 68 نقطة لبايرن ليفركوزن صاحب المركز الثاني، بينما يحتل آينتراخت فرانكفورت المركز الثالث برصيد 56 نقطة.

وعلى صعيد الهدافين، واصل النجم الإنجليزي هاري كين تألقه بتصدره قائمة هدافي الدوري الألماني برصيد 24 هدفًا، متفوقًا على مهاجم ليفركوزن باتريك شيك، الذي أحرز 19 هدفًا.

وبتتويجه بلقب هذا الموسم، يعزز بايرن ميونخ رقمه القياسي كأكثر الأندية تتويجًا بالدوري الألماني، بعدما رفع رصيده إلى 34 لقبًا.