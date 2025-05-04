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برينتفورد يفوز على مانشستر يونايتد برباعية في الدوري الإنجليزي

07:01 م الأحد 04 مايو 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    خلال مباراة برينتفورد ومانشستر يونايتد
  • عرض 8 صورة
    خلال مباراة برينتفورد ومانشستر يونايتد
  • عرض 8 صورة
    خلال مباراة برينتفورد ومانشستر يونايتد
  • عرض 8 صورة
    خلال مباراة برينتفورد ومانشستر يونايتد
  • عرض 8 صورة
    خلال مباراة برينتفورد ومانشستر يونايتد
  • عرض 8 صورة
    خلال مباراة برينتفورد ومانشستر يونايتد
  • عرض 8 صورة
    خلال مباراة برينتفورد ومانشستر يونايتد
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كتب - محمد عبد السلام:
حقق برينتفورد فوزا كبيرا على حساب نظيره مانشستر يونايتد بنتيجة 4-3، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي.

وخاض مانشستر يونايتد اللقاء بتشكيلة من اللاعبين البدلاء، بعد حسم فريق ليفربول لقب الدوري الإنجليزي، استعدادًا لخوض مباراة إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي، المقررة إقامتها يوم الخميس الموافق 8 مايو.

وسجل أهداف برينتفورد في اللقاء كلا من: "لوك بالخطأ في مرماه في الدقيقة 27، وكيفن شادي في الدقيقتين 33 و70، وويسا يوان في الدقيقة 74".

وعلى الجانب الآخر، أحرز أهداف مانشستر يونايتد كلا من: "ماسون ماونت في الدقيقة 14، وأليخاندرو جارناشو في الدقيقة 82، وأماد تراوري في الدقيقة 90+5".

وبهذا الفوز، رفع برينتفورد رصيده إلى 52 نقطة في المركز التاسع بجدول الترتيب، بينما توقّف رصيد مانشستر يونايتد عند النقطة 39، ليبقى في المركز الخامس عشر.

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مانشستر يونايتد برينتفورد الدوري الإنجليزي
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