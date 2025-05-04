صلاح يقود ليفربول لمواجهة تشيلسي في قمة الدوري الإنجليزي

كتب - محمد القرش:

أعلن الجهاز الفني لليفربول بقيادة الهولندي، آرني سلوت، التشكيل الرسمي لمواجهة تشيلسي في قمة الدوري الإنجليزي.

وشهد التشكيل قيادة محمد صلاح لخط الهجوم، ووتارا إيندو في خط الوسط، وفان دايك في الدفاع.

تشكيل ليفربول لمواجهة تشيلسي

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد - كونساه - فان دايك - تسيميكاس.

خط الوسط: واتارا إيندو - إيليوت - كورتيس جونز.

خط الهجوم: محمد صلاح - جاكبو - جوتا.

ومن المقرر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساء، ضمن مواجهات الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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