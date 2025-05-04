مبابي يقود ريال مدريد لملاحقة برشلونة على صدارة الدوري الإسباني (فيديو)
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:
فاز فريق ريال مدريد بثلاثية مقابل هدفين على ضيفه سلتا فيجو خلال المباراة التي جمعتهما عصر اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة 34 من الدوري الإسباني.
وتقدم فريق ريال مدريد بهدف بعد مرور 33 دقيقة عن طريق لاعبه أردا جولر ثم عزز كيليان مبابي التقدم بتسجيل الهدف الثاني والثالث بالدقيقتين 39 و48.
وقلص فريق سلتا فيجو النتيجة بهدف في الدقيقة 69 عن طريق لاعبه جافي رودريجيز ثم أضاف زميله فيليوت سفيدبيرج الهدف الثاني بالدقيقة 76.
ورفع الفوز رصيد فريق ريال مدريد إلى النقطة 75 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق 4 نقاط عن برشلونة المتصدر قبل 4 جولات من نهاية الموسم.
وتوقف رصيد فريق سلتا فيجو عقب الخسارة عند النقطة 46 في المركز السابع.
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تصدٍ مذهل من كورتوا ومرتدة سريعة تنتهي بهدف مبابي لتضاعف النتيجة لريال مدريد! ⚡️🥅#الدوي_الإسباني #ريال_مدريد pic.twitter.com/ZIZIgfPNKG— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 4, 2025
⚽️🔥 البديل سفيدبيرغ يسجّل ويقلّص الفارق لسيلتا فيغو أمام ريال مدريد#الدوري_الاسباني #LaLiga pic.twitter.com/glfOGqOUfn— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 4, 2025
أردا غولر يسجل هدفاً رائعاً ضد سيلتا فيغو بتصويبة لا تصد! 🙌#الدوي_الإسباني #ريال_مدريد pic.twitter.com/plOaLVtqK1— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 4, 2025
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