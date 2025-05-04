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مبابي يقود ريال مدريد لملاحقة برشلونة على صدارة الدوري الإسباني (فيديو)

05:08 م الأحد 04 مايو 2025
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    مبابي
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    ريال مدريد ضد سلتا فيجو
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    كيليان مبابي
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    كيليان مبابي
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    ريال مدريد
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    أردا جولر
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

فاز فريق ريال مدريد بثلاثية مقابل هدفين على ضيفه سلتا فيجو خلال المباراة التي جمعتهما عصر اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة 34 من الدوري الإسباني.

وتقدم فريق ريال مدريد بهدف بعد مرور 33 دقيقة عن طريق لاعبه أردا جولر ثم عزز كيليان مبابي التقدم بتسجيل الهدف الثاني والثالث بالدقيقتين 39 و48.

وقلص فريق سلتا فيجو النتيجة بهدف في الدقيقة 69 عن طريق لاعبه جافي رودريجيز ثم أضاف زميله فيليوت سفيدبيرج الهدف الثاني بالدقيقة 76.

ورفع الفوز رصيد فريق ريال مدريد إلى النقطة 75 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق 4 نقاط عن برشلونة المتصدر قبل 4 جولات من نهاية الموسم.

وتوقف رصيد فريق سلتا فيجو عقب الخسارة عند النقطة 46 في المركز السابع.

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الريال ضد سلتا فيغو كيليان مبابي ريال مدريد الدوري الإسباني جدول ترتيب الدوري الإسباني
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