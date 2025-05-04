مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

فاركو

0 0
17:00

بيراميدز

الدوري المصري

الأهلي

- -
20:00

حرس الحدود

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
18:30

ليفربول

الدوري الإسباني

ريال مدريد

3 2
15:00

سيلتا فيجو

جميع المباريات

إعلان

أنشيلوتي في ورطة.. 3 لاعبين في الريال مهددين بالغياب أمام برشلونة

04:01 م الأحد 04 مايو 2025
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    لاعبو ريال مدريد يقيمون ممرا شرفيا لتوني كروس
  • عرض 13 صورة
    لاعبو ريال مدريد يقيمون ممرا شرفيا لتوني كروس
  • عرض 13 صورة
    ريال مدريد وبرشلونة
  • عرض 13 صورة
    مباراة ريال مدريد وبرشلونة (8)
  • عرض 13 صورة
    مباراة ريال مدريد وبرشلونة (6)
  • عرض 13 صورة
    مباراة ريال مدريد وبرشلونة (5)
  • عرض 13 صورة
    برشلونة وريال مدريد
  • عرض 13 صورة
    مباراة ريال مدريد وبرشلونة (7)
  • عرض 13 صورة
    مباراة ريال مدريد وبرشلونة (2)
  • عرض 13 صورة
    مباراة ريال مدريد وبرشلونة (3)
  • عرض 13 صورة
    مباراة ريال مدريد وبرشلونة (4)
  • عرض 13 صورة
    مباراة ريال مدريد وبرشلونة (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد عبدالهادي:

يقع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، في ورطة كبيرة قبل مباراته المنتظرة ضد برشلونة يوم الأحد المقبل في الجولة الـ35 من الدوري الإسباني.

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية، عبر تقرير لها اليوم الأحد، عن 3 لاعبين في صفوف ريال مدريد مهددون بالغياب عن الكلاسيكو المرتقب أمام برشلونة في حال حصولهم على بطاقات صفراء خلال مواجهة سيلتا فيجو المقرر لها اليوم الأحد.

وشددت الصحيفة أن الثلاثي المهدد بالإيقاف أمام برشلونة كل من لوكاس فاسكيز، داني سيبايوس، وأوريلين تشواميني.

ويبحث فريق ريال مدريد عن الثأر من برشلونة بعد الهزيمة التي تلقاها في نهائي كأس الملك بنتيجة 3-2، وذلك برد الاعتبار والفوز في الكلاسيكو القادم.

وكان برشلونة قد عزز صدارته لجدول ترتيب الليجا برصيد 79 نقطة بعد فوزه الصعب على بلد الوليد بنتيجة 2-1، في الجولة الـ34.

وفي المقابل، يمتلك ريال مدريد 72 نقطة قبل مواجهته اليوم أمام سيلتا فيجو، ما يعني أن أي تعثر جديد قد يُقرب الفريق الكتالوني من حسم اللقب رسميًا، إذا ما تمكن من الانتصار في الكلاسيكو المنتظر.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ريال مدريد برشلونة أنشيلوتي كارلو أنشيلوتي ريال مدريد وبرشلونة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

الأرصاد تحذر: سحب رعدية وأمطار في هذه المناطق خلال ساعات