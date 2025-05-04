أنشيلوتي في ورطة.. 3 لاعبين في الريال مهددين بالغياب أمام برشلونة

كتب- محمد عبدالهادي:

يقع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، في ورطة كبيرة قبل مباراته المنتظرة ضد برشلونة يوم الأحد المقبل في الجولة الـ35 من الدوري الإسباني.

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية، عبر تقرير لها اليوم الأحد، عن 3 لاعبين في صفوف ريال مدريد مهددون بالغياب عن الكلاسيكو المرتقب أمام برشلونة في حال حصولهم على بطاقات صفراء خلال مواجهة سيلتا فيجو المقرر لها اليوم الأحد.

وشددت الصحيفة أن الثلاثي المهدد بالإيقاف أمام برشلونة كل من لوكاس فاسكيز، داني سيبايوس، وأوريلين تشواميني.

ويبحث فريق ريال مدريد عن الثأر من برشلونة بعد الهزيمة التي تلقاها في نهائي كأس الملك بنتيجة 3-2، وذلك برد الاعتبار والفوز في الكلاسيكو القادم.

وكان برشلونة قد عزز صدارته لجدول ترتيب الليجا برصيد 79 نقطة بعد فوزه الصعب على بلد الوليد بنتيجة 2-1، في الجولة الـ34.

وفي المقابل، يمتلك ريال مدريد 72 نقطة قبل مواجهته اليوم أمام سيلتا فيجو، ما يعني أن أي تعثر جديد قد يُقرب الفريق الكتالوني من حسم اللقب رسميًا، إذا ما تمكن من الانتصار في الكلاسيكو المنتظر.