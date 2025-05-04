صحيفة الشرق الأوسط تُعلن: حصول الزمالك على توقيع لاعب بالدوري السعودي.. وشراء عقد زميله

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشفت صحيفة الشرق الأوسط السعودية عن حصول نادي الزمالك على توقيع المهاجم المغربي بصفوف الرائد كريم البركاوي وزميله الجزائري بالفريق يسري بوزوق.

وأوضحت الصحيفة عبر تقرير لها اليوم الأحد أن اللاعب سينتقل لصفوف الزمالك في صفقة انتقال حر بداية من الموسم المقبل على أن يتم شراء الموسم ونصف الموسم المتبقي بعقد بوزوق.

ونوهت الصحيفة السعودية ذاتها إلى أن إدارة نادي الرائد تواجهها مشكلة في ظل اقتراب فريقها من الهبوط وهي رغبة عدد كبير من لاعبي الفريق في الرحيل حال هبوط الفريق.

ويتذيل فريق الرائد جدول ترتيب الموسم الجاري من الدوري السعودي برصيد 21 نقطة بفارق 7 نقاط عن الأخدود صاحب المركز السابع عشر قبل الأخير و8 نقاط عن الوحدة صاحب المركز السادس عشر وهي مراكز الهبوط الثلاثة قبل 4 جولات من نهاية الموسم.

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