مورينيو يتحدث عن بدايات محمد صلاح في تشيلسي: "كان طفلاً ضائعًا"

كتب- محمد عبدالهادي:

أبدي المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني الحالي لفريق فنربخشة التركي، سعادته بما يقدمه النجم المصري محمد صلاح مع ليفربول، وذلك بعد تألقه خلال الموسم الجاري.

وفي تصريحات لـ مورينيو عن محمد صلاح نقلتها شبكة سكاي سبورتس قال اليوم الأحد: "أعجبت بمحمد صلاح عندما كنت أقود تشيلسي خلال مواجهتنا أمام بازل السويسري، ورأيت إنه جناح واعد لذلك طلبت التعاقد معه".

وتابع مورينيو: "صلاح كان معنا في تشيلسي مثل الطفل الضائع يريد أن يلعب ويشارك في كل مباراة وكل دقيقة، ولكن الفريق كان مليئًا بالنجوم مثل هازارد و ويليان، لذلك لم يأخذ فرصته بشكل كبير".

وواصل تصريحاته: "أردت مساعدة صلاح لتحقيق رغبته في اللعب المستمر، وبالفعل اتخذنا قرارًا بإعارته إلي فيورنتينا حيث يمكنه هناك المشاركة واللعب في بيئة مناسبة".

واختتم تصريحاته: "لم أكن أنا من أتخذت قرارًا ببيعه، فأنا من طلبت شرائه بالفعل، وعلاقتي به جيدة".

يذكر أن محمد صلاح شارك قد مع تشيلسي في 19 مباراة فقط، سجل خلالها هدفين وصنع ثلاثة أهداف، قبل أن يبدأ رحلته في أوروبا مع عدة أندية ويستقر مع ليفربول.