"سأعود لزيارة منزلي".. مدافع الزمالك السابق يوجه رسالة للجماهير

كتب ـ محمد الميموني:

أعلن لاعب الزمالك السابق محمد كوفي، عن زيارته إلى القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

وكتب محمد كوفي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك اليوم الأحد:"سأعود لزيارة منزلي قريباُ ان شاء الله".

وخاض كوفي، عدة تجارب احترافية في الدوري المصري، حيث لعب في صفوف الزمالك بتروجيت والمصرى وسموحة والبنك الأهلي .

يذكر أن محمد كوفي، أعلن عن اعتزاله كرة القدم في عام 2021 بعد مسيرة حافلة امتدت لنحو 30 عاما.