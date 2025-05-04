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"سأعود لزيارة منزلي".. مدافع الزمالك السابق يوجه رسالة للجماهير

01:55 م الأحد 04 مايو 2025
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كتب ـ محمد الميموني:

أعلن لاعب الزمالك السابق محمد كوفي، عن زيارته إلى القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

وكتب محمد كوفي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك اليوم الأحد:"سأعود لزيارة منزلي قريباُ ان شاء الله".

وخاض كوفي، عدة تجارب احترافية في الدوري المصري، حيث لعب في صفوف الزمالك بتروجيت والمصرى وسموحة والبنك الأهلي .

يذكر أن محمد كوفي، أعلن عن اعتزاله كرة القدم في عام 2021 بعد مسيرة حافلة امتدت لنحو 30 عاما.

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محمد كوفي الزمالك الدوري المصري
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