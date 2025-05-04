"سأعود لزيارة منزلي".. مدافع الزمالك السابق يوجه رسالة للجماهير
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
كتب ـ محمد الميموني:
أعلن لاعب الزمالك السابق محمد كوفي، عن زيارته إلى القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.
وكتب محمد كوفي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك اليوم الأحد:"سأعود لزيارة منزلي قريباُ ان شاء الله".
وخاض كوفي، عدة تجارب احترافية في الدوري المصري، حيث لعب في صفوف الزمالك بتروجيت والمصرى وسموحة والبنك الأهلي .
يذكر أن محمد كوفي، أعلن عن اعتزاله كرة القدم في عام 2021 بعد مسيرة حافلة امتدت لنحو 30 عاما.
فيديو قد يعجبك: