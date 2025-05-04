صلاح أساسياً.. تشكيل ليفربول المتوقع ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي

كتب ـ محمد الميموني:

استقر أرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول على التشكيل الذي سيخوض به مباراة تشيلسي اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ 35 من الدوري الإنجليزي.

ويواجه ليفربول نظيره تشيلسي عند السادسة والنصف من مساء اليوم بعدما ضمنّ التتويج بلقب الدوري الإنجليزي.

ويذكر أن ليفربول يحتل المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 82 نقطة بينما يحتل تشيلسي المركز الخامس برصيد 60 نقطة.

ومن المقرر أن يبدأ النجم المصري بصفوف ليفربول محمد صلاح المباراة أساسيًا.

التشكيل المتوقع لليفربول أمام تشيلسي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: أليكسندر آرنولد، فان دايك، كوناتي، روبرتسون

خط الوسط: ماك آليستير، سوبوسلاي

خط الهجوم: محمد صلاح، لويس دياز، كودي جاكبو

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