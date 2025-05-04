رسميًا.. أول فريق يضمن تأهله لكأس العالم للأندية 2029

كتب- محمد عبدالهادي:

شهدت الساعات الماضية، تأهل أول نادٍ بشكل رسمي لبطولة كأس العالم للأندية 2029، والتي ستقام بنسختها الاستثنائية للمرة الثانية، منذ تغيير نظامها في نسخة 2025 المرتقب انطلاقها الشهر القادم.

وشهدت بطولة مونديال الأندية تغييرات كثيرة مؤخرًا، أبرزها مشاركة 32 نادٍ، وإقامتها كل 4 سنوات بداية من نسخة هذا العام التي ستقام في أمريكا.

من هو الفريق المتأهل لكأس العالم للأندية 2029؟

نجح فريق الأهلي السعودي في حجز مقعده رسميًا ببطولة كأس العالم للأندية في النسخة القادمة 2029، وذلك بعد تتويجه أمس السبت، ببطولة دوري أبطال آسيا.

وستشهد بطولة كأس العالم للأندية في نسخة 2029، مشاركة أبطال القارات في 2025، 2026،2027،2028، وبالتالي بات الأهلي السعودي أول نادٍ يضمن مشاركته رسميًا في البطولة.

ومن المقرر أن تشهد الفترة المقبلة تحديد الفريق المتأهل الثاني، وذلك عند إقامة نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 31 مايو، ونهائي دوري أبطال إفريقيا في يونيو والفائز بدوري أبطال الكونكاكاف .