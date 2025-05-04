مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

فاركو

- -
17:00

بيراميدز

الدوري المصري

الأهلي

- -
20:00

حرس الحدود

الدوري الإنجليزي

برايتون

- -
16:00

نيوكاسل

الدوري الإنجليزي

برينتفورد

- -
16:00

مانشستر يونايتد

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
18:30

ليفربول

الدوري الإسباني

ريال مدريد

- -
15:00

سيلتا فيجو

جميع المباريات

إعلان

رسميًا.. أول فريق يضمن تأهله لكأس العالم للأندية 2029

12:32 م الأحد 04 مايو 2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    الأهلي السعودي (10)
  • عرض 11 صورة
    الأهلي السعودي (7)
  • عرض 11 صورة
    الأهلي السعودي (1)
  • عرض 11 صورة
    الأهلي السعودي (6)
  • عرض 11 صورة
    الأهلي السعودي (2)
  • عرض 11 صورة
    الأهلي السعودي (8)
  • عرض 11 صورة
    الأهلي السعودي (9)
  • عرض 11 صورة
    الأهلي السعودي (5)
  • عرض 11 صورة
    الأهلي السعودي (4)
  • عرض 11 صورة
    الأهلي السعودي (3)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد عبدالهادي:

شهدت الساعات الماضية، تأهل أول نادٍ بشكل رسمي لبطولة كأس العالم للأندية 2029، والتي ستقام بنسختها الاستثنائية للمرة الثانية، منذ تغيير نظامها في نسخة 2025 المرتقب انطلاقها الشهر القادم.

وشهدت بطولة مونديال الأندية تغييرات كثيرة مؤخرًا، أبرزها مشاركة 32 نادٍ، وإقامتها كل 4 سنوات بداية من نسخة هذا العام التي ستقام في أمريكا.

من هو الفريق المتأهل لكأس العالم للأندية 2029؟

نجح فريق الأهلي السعودي في حجز مقعده رسميًا ببطولة كأس العالم للأندية في النسخة القادمة 2029، وذلك بعد تتويجه أمس السبت، ببطولة دوري أبطال آسيا.

وستشهد بطولة كأس العالم للأندية في نسخة 2029، مشاركة أبطال القارات في 2025، 2026،2027،2028، وبالتالي بات الأهلي السعودي أول نادٍ يضمن مشاركته رسميًا في البطولة.

ومن المقرر أن تشهد الفترة المقبلة تحديد الفريق المتأهل الثاني، وذلك عند إقامة نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 31 مايو، ونهائي دوري أبطال إفريقيا في يونيو والفائز بدوري أبطال الكونكاكاف .

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي السعودي كأس العالم للأندية مونديال الأندية الفرق المتأهله لكأس العالم للأندية دوري أبطال آسيا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

الأرصاد تحذر: سحب رعدية وأمطار في هذه المناطق خلال ساعات