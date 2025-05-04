بعد تتويجه بدوري أبطال آسيا.. فيرمينو يوجه رسالة لمحمد صلاح

كتب- محمد عبدالهادي:

لم ينسِ المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو لاعب الأهلي السعودي الحالي، زميله السابق في ليفربول محمد صلاح بعد التتويج ببطولة دوري أبطال آسيا.

وكان فيرمينو قد توج مساء أمس السبت، مع فريقه الأهلي، ببطولة دوري أبطال آسيا بالفوز على كواساكي الياباني بثنائية نظيفة.

وعقب التتويج قال فيرمينو خلال المؤتمر الصحفي: "في الحقيقة أفتقد لصديقي محمد صلاح، وإن كان يشاهدني الآن فأنا فخور به لأننا صنعنا تاريخًا معاً في ليفربول".

ولعب فيرمينو مع محمد صلاح قرابة الـ 6 مواسم، حيث كان يتواجد المهاجم البرازيلي في صفوف الريدز منذ 2015، وانضم صلاح لليفر في 2017.

وشكل كلاهما ثنائي مرعب منذ 2017، حتي رحيل فيرمينو في صيف 2023، وانتقاله للدوري السعودي من بوابة الأهلي.