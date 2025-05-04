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بعد تتويجه بدوري أبطال آسيا.. فيرمينو يوجه رسالة لمحمد صلاح

12:17 م الأحد 04 مايو 2025
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  • عرض 9 صورة
    فيرمينو 1
  • عرض 9 صورة
    ليفربول فيرمينو
  • عرض 9 صورة
    فيرمينو وصلاح
  • عرض 9 صورة
    فيرمينو وصلاح
  • عرض 9 صورة
    المصري محمد صلاح (الى اليمين) يحتفل وزميله البرازيلي روبرتو فيرمينو، بتسجيله الهدف الثالث لناديه ليفربول في مرمى واتفود، ضمن المرحلة الأولى من بطولة انكلترا في كرة القدم، في 12 آب/أغسطس 2017.
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    فيرمينو لاعب ليفربول
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    محمد صلاح وروبرتو فيرمينو
  • عرض 9 صورة
    فيرمينو
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كتب- محمد عبدالهادي:

لم ينسِ المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو لاعب الأهلي السعودي الحالي، زميله السابق في ليفربول محمد صلاح بعد التتويج ببطولة دوري أبطال آسيا.

وكان فيرمينو قد توج مساء أمس السبت، مع فريقه الأهلي، ببطولة دوري أبطال آسيا بالفوز على كواساكي الياباني بثنائية نظيفة.

وعقب التتويج قال فيرمينو خلال المؤتمر الصحفي: "في الحقيقة أفتقد لصديقي محمد صلاح، وإن كان يشاهدني الآن فأنا فخور به لأننا صنعنا تاريخًا معاً في ليفربول".

ولعب فيرمينو مع محمد صلاح قرابة الـ 6 مواسم، حيث كان يتواجد المهاجم البرازيلي في صفوف الريدز منذ 2015، وانضم صلاح لليفر في 2017.

وشكل كلاهما ثنائي مرعب منذ 2017، حتي رحيل فيرمينو في صيف 2023، وانتقاله للدوري السعودي من بوابة الأهلي.

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فيرمينو ومحمد صلاح فيرمينو محمد صلاح روبرتو فيرمينو دوري أبطال آسيا
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