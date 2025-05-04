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موعد مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو في الدوري الاسباني والقنوات الناقلة

11:27 ص الأحد 04 مايو 2025

ريال مدريد

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كتب ـ محمد الميموني:

يستضيف سيلتا فيجو نظيره ريال مدريد اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة ال 34 من عمر الدوري الإسباني الممتاز لموسم 2024/25.

موعد مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو

وتقام المباراة في تمام الساعة 3 عصراً على ملعب " سانتياجو برنابو".

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت HD3.

ترتيب ريال مدريد وسلتا فيجو في الدوري الإسباني

ويذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 72 نقطة بينما يحتل سيلتا فيجو المركز السابع برصيد 46 نقطة.

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