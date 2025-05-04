"فوز برشلونة وهزيمة أرسنال".. نتائج مباريات أمس السبت

أقيمت أمس السبت العديد من المباريات، في مختلف المسابقات والمنافسات حول العالم، منها إقامة أكثر من مباراة في بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج.

كما أقيمت أمس مباراتين، في بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل"، الأولى جمعت بين فريقي الجونة وإنبي والمباراة الثانية بين مودرن سبورت وغزل المحلة.

وجاءت نتائج مباريات أمس كالتالي:

نتائج مباريات الدوري المصري أمس

الجونة يفوز على إنبي 1-0

مودرن سبورت يفوز على غزل المحلة 2-1

نتائج مباريات الدوري الإنجليزي أمس

أستون فيلا يفوز على فولهام 1-0

ليستر سيتي يفوز على ساوثهامبتون 2-0

إيفرتون يتعادل مع إبسويتش تاون 2-2

بورنموث يفوز على أرسنال 2-1

نتائج مباريات الدوري الإسباني أمس

أتليتكو مدريد يتعادل مع ديبورتيفو ألافيس 0-0

فياريال يفوز على أوساسونا 4-2

فالنسيا يفوز على لاس بالماس 3-2

برشلونة يفوز على ريال بلد الوليد 2-1

نتائج مباريات الدوري الإيطالي أمس

أودينيزي يفوز على كالياري 2-1

كومو يفوز على بارما 1-0

نابولي يفوز على ليتشي 1-0

إنتر يفوز على هيلاس فيرونا 1-0

نتائج مباريات الدوري الألماني أمس

يونيون برلين يتعادل مع فيردر بريمن 2-2

شتوتجارت يفوز على سانت باولي 1-0

بايرن ميونخ يتعادل مع لايبزج 3-3

بوروسيا مونشنجلادباخ يتعادل مع هوفنهايم 4-4

بوروسيا دورتموند يفوز على فولفسبورج 4-0

نتائج مباريات الدوري الفرنسي أمس

ستراسبورج يفوز على باريس سان جيرمان 2-1

تولوز يفوز على ستاد رين 2-1

موناكو يفوز على سانت إيتيان 3-1

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