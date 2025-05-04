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أزمة واحدة تربك ريال مدريد والأهلي قبل مونديال الأندية

09:04 ص الأحد 04 مايو 2025
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    أحمد مصطفى ''زيزو''
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    أحمد مصطفى ''زيزو''
  • عرض 10 صورة
    أحمد مصطفى ''زيزو''
  • عرض 10 صورة
    أحمد مصطفى ''زيزو''
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    ارنولد
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    أرنولد الكسندر
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    أرنولد الكسندر 2
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    ألكسندر أرنولد
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    ترينت ألكسندر-أرنولد لاعب ليفربول
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كتبت-هند عواد:

يواجه كل من ريال مدريد الإسباني والأهلي أزمة متشابهة تتعلق بصفقتين جديدتين قبل انطلاق بطولة كأس العالم للأندية 2025، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو.

يسعى الناديان لحل موقف لاعبيهما الجديدين، ترينت ألكسندر أرنولد في ريال مدريد، وأحمد سيد "زيزو" في الأهلي، من أجل ضمهما إلى قوائم الفريقين المشاركة في البطولة.

وأنهى ريال مدريد اتفاقه مع أرنولد للانضمام إلى صفوفه بنهاية الموسم الحالي في صفقة انتقال حر، بينما وقع زيزو عقود انضمامه للأهلي في نفس التوقيت، كما حصل بالفعل على تأشيرة السفر إلى الولايات المتحدة.

وتكمن المشكلة في أن عقد الثنائي أرنولد مع ليفربول وزيزو مع الزمالك، ينتهي يوم 30 يونيو، أي بعد انطلاق البطولة فعلياً.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن ريال مدريد توصّل لاتفاق مع أرنولد، لكن ليفربول اشترط للموافقة على رحيله المبكر شرطين، أن يتقدم اللاعب بطلب رسمي لإنهاء عقده ويتنازل عن راتبه عن شهر يونيو، والذي يقدر بـ900 ألف يورو، أو أن يدفع ريال مدريد تعويضاً مالياً يقل عن مليون يورو للنادي الإنجليزي.

فيفا يعلن فترات تسجيل إضافية

من جهته، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن فترتين إضافيتين لقيد اللاعبين في مونديال الأندية:

الفترة الأولى من 1 إلى 10 يونيو

الفترة الثانية من 27 يونيو إلى 3 يوليو

وفي حال لم يتمكن ريال مدريد أو الأهلي من حل الأزمة الخاصة بأرنولد وزيزو في الوقت المناسب، سيظل بإمكانهما قيد اللاعبين خلال الفترة الثانية.

ويمتلك الأهلي فرصة إضافية، حيث ينتهي موسم الزمالك رسميًا يوم 5 يونيو، بعد خوض نهائي كأس مصر أمام بيراميدز، مما قد يسمح بقيد زيزو في الفترة الأولى.

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زيزو وأرنولد زيزو الأهلي ريال مدريد كأس العالم للأندية
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