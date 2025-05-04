معادلة دروجبا وإنجاز تاريخي.. ماذا ينتظر محمد صلاح ضد تشيلسي؟

كتبت-هند عواد:

يستعد ليفربول لمواجهة تشيلسي، في السادسة والنصف مساء اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة 35 من الدوري الإنجليزي، بعدما حسن اللقب بالفوز على توتنهام بخماسية مقابل هدف.

فيما يسعى تشيلسي لتحقيق الفوز لتعزيز آماله في إنهاء الموسم بين الخمسة الأوائل والتأهل إلى البطولات الأوروبية.

وستكون هذه المباراة السابعة لتشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد فريق متوج باللقب، ولم يفز تشيلسي إلا بمباراة واحدة من أصل ست مباريات سابقة (تعادلين وخسر ثلاث)، حيث تغلب على مانشستر يونايتد بهدف نظيف في موسم 2012-2013، بينما كانت إحدى هزائمه أمام ليفربول بنتيجة 5-3 على ملعب أنفيلد في يوليو 2020.

وأصبح الهولندي أرني سلوت خامس مدرب في الدوري الإنجليزي الممتاز يُتوّج باللقب في موسمه الأول بالمسابقة، بعد جوزيه مورينيو (تشيلسي، 2004-2005)، وكارلو أنشيلوتي (تشيلسي، 2009-2010)، ومانويل بيليغريني (مانشستر سيتي، 2013-2014)، وأنطونيو كونتي (تشيلسي، 2016-2017).

ماذا ينتظر محمد صلاح أمام تشيلسي؟

ويعتبر المحترف المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، الأبرز داخل صفوف الفريق على فترات الموسم، وسجل 28 هدفًا في الدوري ولديه 18 تمريرة حاسمة أخرى في موسم 2024-2025،

ويحتاج محمد صلاح إلى هدف واحد أو تمريرة حاسمة واحدة فقط لتحقيق إنجاز تاريخي، ومعادلة الرقم القياسي للمشاركات التهديفية في موسم الدوري الإنجليزي الممتاز، والذي يحمله أندرو كول في 1993-1994 وآلان شيرر في 1994-1995 (34 هدفًا و13 تمريرة حاسمة في كلتا الحالتين).

ويحتاج صلاح أيضًا إلى هدف واحد فقط ليعادل الرقم القياسي للأهداف المسجلة لشخص يبلغ من العمر 30 عامًا أو أكثر في موسم واحد من الدوري الإنجليزي الممتاز، والذي حققه ديدييه دروجبا مع تشيلسي في 2009-2010.

وخلال 14 مباراة خاضها محمد صلاح ضد ناديه السابق تشيلسي، ساهم في 9 أهداف، سجل 5 وصنع 4 آخرين.